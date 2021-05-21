«Читтаделла» сыграет с «Венецией» в финале плей-офф за выход в серию А
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«Читтаделла» пробилась в финал плей-офф серии А, где сыграет с «Венецией».
В ответном матче 1/2 финала «Монца» победила «Читтаделлу» 2:0. Один из мячей забил Марио Балотелли. Гости благодаря победе 3:0 в первой игре вышли в финал.
Плей-офф за выход в серию А
1/2 финала
Ответный матч
«Монца» — «Читтаделла» — 2:0 (0:0)
Голы: Балотелли, 58, Д'Алессандро, 78
Первый матч: 0:3
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