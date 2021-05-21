«Читтаделла» сыграет с «Венецией» в финале плей-офф за выход в серию А

«Читтаделла» пробилась в финал плей-офф серии А, где сыграет с «Венецией».

В ответном матче 1/2 финала «Монца» победила «Читтаделлу» 2:0. Один из мячей забил Марио Балотелли. Гости благодаря победе 3:0 в первой игре вышли в финал.

Плей-офф за выход в серию А

1/2 финала

Ответный матч

«Монца» — «Читтаделла» — 2:0 (0:0)

Голы: Балотелли, 58, Д'Алессандро, 78

Первый матч: 0:3