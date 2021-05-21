Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Читтаделла» сыграет с «Венецией» в финале плей-офф за выход в серию А

00:06
Теги:

«Читтаделла» пробилась в финал плей-офф серии А, где сыграет с «Венецией».

В ответном матче 1/2 финала «Монца» победила «Читтаделлу» 2:0. Один из мячей забил Марио Балотелли. Гости благодаря победе 3:0 в первой игре вышли в финал.

Плей-офф за выход в серию А

1/2 финала

Ответный матч

«Монца» — «Читтаделла» — 2:0 (0:0)

Голы: Балотелли, 58, Д'Алессандро, 78

Первый матч: 0:3

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Кубок Стэнли, первый раунд: результаты матчей 20 мая
Зарезавшего семью геймера приговорили к пожизненному заключению
Внезапно умер в расцвете лет мангака Кэнтаро Миура
Онколог назвал способы предупреждения опухоли прямой кишки

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд