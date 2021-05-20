«Венеция» пробилась в финал плей-офф за выход в серию А
21:45
«Венеция» пробилась в финал плей-офф за выход в серию А
В ответном матче полуфинала за выход в плей-офф серии А «Венеция» и «Лечче» сыграли вничью (1:1). В первой игре «Венеция» победила 1:0 и пробилась в финал.
Второй финалист определится в противостоянии «Монцы» и «Читтаделлы». В первой игре «Читтаделла» победила 3:0.
Плей-офф за выход в серию А
1/2 финала
Ответный матч
«Лечче» — «Венеция» — 1:1 (0:1)
Голы: Петтинари, 66 — Араму, 45+3
Нереализованный пенальти: Манкосу («Лечче»), 80
Первый матч — 0:1
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