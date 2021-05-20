Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Венеция» пробилась в финал плей-офф за выход в серию А

21:45
Теги:

«Венеция» пробилась в финал плей-офф за выход в серию А

В ответном матче полуфинала за выход в плей-офф серии А «Венеция» и «Лечче» сыграли вничью (1:1). В первой игре «Венеция» победила 1:0 и пробилась в финал.

Второй финалист определится в противостоянии «Монцы» и «Читтаделлы». В первой игре «Читтаделла» победила 3:0.

Плей-офф за выход в серию А

1/2 финала

Ответный матч

«Лечче» — «Венеция» — 1:1 (0:1)

Голы: Петтинари, 66 — Араму, 45+3

Нереализованный пенальти: Манкосу («Лечче»), 80

Первый матч — 0:1

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Романов нокаутировал Уайлдера, а потом тот стал самым лютым панчером на Земле
Плющенко — не единственный фигурист в истории «Евровидения». Два года назад пела про пацифизм экс-одиночница из сборной Дании
Овечкин пришел в ярость после поражения. Он наконец-то забил в этом плей-офф, но «Вашингтон» проиграл из-за ошибки вратаря
Чемпионат мира по хоккею, Россия — Чехия: где смотреть трансляцию матча

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд