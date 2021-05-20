«Венеция» пробилась в финал плей-офф за выход в серию А

В ответном матче полуфинала за выход в плей-офф серии А «Венеция» и «Лечче» сыграли вничью (1:1). В первой игре «Венеция» победила 1:0 и пробилась в финал.

Второй финалист определится в противостоянии «Монцы» и «Читтаделлы». В первой игре «Читтаделла» победила 3:0.

Плей-офф за выход в серию А

1/2 финала

Ответный матч

«Лечче» — «Венеция» — 1:1 (0:1)

Голы: Петтинари, 66 — Араму, 45+3

Нереализованный пенальти: Манкосу («Лечче»), 80

Первый матч — 0:1