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Моджи считает, что «Рома» украла у «Ювентуса» чемппионство в 2001 году

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший директор «Ювентуса» Лучано Моджи, приговоренный к тюремному заключению за преступное участие в скандале «Каольчополи», выступил на собрании акционеров туринского клуба на этой неделе.

«Говорят, что мы выигрываем только потому, что воруем, но это неправда. Мы всегда достойно побеждали на поле. Возможно, все даже наоборот — украли у нас. Как в 2001 году, когда «Рома» украла у нас скудетто. В том же году президент итальянского национального олимпийского комитета изменил правила в середине сезона, позволив Накате играть в Турине, выиграв фактически для них чемпионский титул», — приводит Tuttomercatoweb слова Моджи.

«Каольчополи», или «Моджигейт», — коррупционный скандал в итальянском футболе, в результате которого «Ювентус» был переведен в серию В со снятием девяти очков. Также клуб лишили двух чемпионских титулов.

Футбол
ФК Рома
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 7
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 14 1 4
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 13 1 3
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