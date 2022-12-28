Рафаэль Бенитес считает, что у «Наполи» есть все для победы в серии А

Бывший тренер «Наполи» Рафаэль Бенитес рассказал, что думает о положении команды в турнирной таблице.

«Не буду давать прогнозы на тему победы в чемпионате, лучше промолчать. Но у команды есть все, что нужно — энтузиазм, качество игры, подход. А перерыв на чемпионат мира, наоборот, может помочь, освежить силы команды», — цитирует слова Бенитеса pianetamilan.it.

«Наполи» не становился чемпионом Италии с 1990 года. После 15 туров команда лидирует с отрывом в 8 очков от ближайшего преследователя.