«Дженоа» объявил о возвращении Кришито

«Дженоа» объявил о возвращении защитника Доменико Кришито. О сроках соглашения с 35-летним итальянцем пока не сообщается.

Кришито — воспитанник «Дженоа», он выступал за команду в разные периоды карьеры, провел за нее 274 матча, забил 30 голов и сделал 13 результативных передач.

В ноябре 2022 года итальянец покинул «Торонто», за который играл с июля нынешнего года, и объявил о завершении карьеры.