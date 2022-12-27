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«Дженоа» объявил о возвращении Кришито

Руслан Минаев
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Доменико Кришито.
Фото Официальный Twitter-аккаунт ФК «Дженоа»

«Дженоа» объявил о возвращении защитника Доменико Кришито. О сроках соглашения с 35-летним итальянцем пока не сообщается.

Кришито — воспитанник «Дженоа», он выступал за команду в разные периоды карьеры, провел за нее 274 матча, забил 30 голов и сделал 13 результативных передач.

В ноябре 2022 года итальянец покинул «Торонто», за который играл с июля нынешнего года, и объявил о завершении карьеры.

Доменико Кришито
ФК Дженоа
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