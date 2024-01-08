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Миранчука признали одним из лучших в матче с командой Моуринью

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 7 января «Аталанта» сделала на выезде ничью с «Ромой» (1:1) в матче 19-го тура серии А, поделив по итогам первого круга 6-е место с «Лацио».

Хавбек гостей Алексей Миранчук провел встречу полностью, сделав голевую передачу на открывшего счет на 8-й минуте Копмайнерса.

Издание Tuttosport признало россиянина лучшим в составе гостей наряду с защитником Джимсити — по 7,0. Комментарий к выступлению Алексея таков: «Сначала чуть не сделал голевой пас сопернику, но затем нарисовал идеальную передачу Копмайнерсу. Был самым опасным игроком в атаке «Аталанты». Его левая нога часто создавала проблемы «Роме».

La Gazzetta dello Sport поставила 7,0 голкиперу «Аталанты» Карнесекки, Миранчук, Джимсити и де Рон получили по 6,5. «Заставил сильно переживать и своих, и чужих, — написало издание о нашем полузащитнике. — Несколько раз терял мяч, создавая опасность у своих ворот, но в то же время левой ногой конструировал атаки. Сделал великолепную голевую передачу, однако прилично сдал по мере приближения финального свистка».

Corriere dello Sport также выставило Миранчуку 6,5: «Льоренте не усмотрел за ним, и русский идеально рассчитал траекторию полета мяча, который нашел голову партнера. В целом много двигался и работал на команду».

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Рома
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 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
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 Торино 19 7 6 6 18-18 27
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