«Призрак в худшем варианте. Пустота». В Италии уничтожили Кварацхелию за матч с «Торино»

В Италии уничтожили Кварацхелию за матч с «Торино»

В воскресенье, 7 января, стремительно сдающий чемпионские полномочия «Наполи» крупно проиграл в гостях «Торино» (0:3) во встрече 19-го тура серии А, закончив первый круг только на 9-м месте.

Хавбек неаполитанцев Хвича Кварацхелия провел весь матч, который итальянские СМИ назвали худшим для грузина с момента появления в клубе. Все три ведущих издания поставили легионеру унизительно низкий балл — 4,0.

La Gazzetta dello Sport: «Самая плохая игра Квары в Италии. Джиджи полностью выключил его из игры. Полузащитник ни разу не смог создать остроту».

Corriere dello Sport: «О его присутствии на поле все вспомнили только на 24-й минуте, когда Хвича безуспешно попробовал применить один из своих трюков. Собрал целую коллекцию ошибок в роли инсайда, ложной «девятки» и оттянутого форварда. Всего 29 раз коснулся мяча».

Tuttosport: «Призрак в худшем варианте, если такое вообще возможно. Пустота».