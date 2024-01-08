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«Призрак в худшем варианте. Пустота». В Италии уничтожили Кварацхелию за матч с «Торино»

В Италии уничтожили Кварацхелию за матч с «Торино»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 7 января, стремительно сдающий чемпионские полномочия «Наполи» крупно проиграл в гостях «Торино» (0:3) во встрече 19-го тура серии А, закончив первый круг только на 9-м месте.

Хавбек неаполитанцев Хвича Кварацхелия провел весь матч, который итальянские СМИ назвали худшим для грузина с момента появления в клубе. Все три ведущих издания поставили легионеру унизительно низкий балл — 4,0.

La Gazzetta dello Sport: «Самая плохая игра Квары в Италии. Джиджи полностью выключил его из игры. Полузащитник ни разу не смог создать остроту».

Corriere dello Sport: «О его присутствии на поле все вспомнили только на 24-й минуте, когда Хвича безуспешно попробовал применить один из своих трюков. Собрал целую коллекцию ошибок в роли инсайда, ложной «девятки» и оттянутого форварда. Всего 29 раз коснулся мяча».

Tuttosport: «Призрак в худшем варианте, если такое вообще возможно. Пустота».

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
19
 Эмполи 19 3 4 12 10-33 13
20
 Салернитана 19 2 6 11 16-38 12
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13.01 17:00
Дженоа – Торино
 - : -
13.01 20:00
Верона – Эмполи
 - : -
13.01 22:45
Монца – Интер
 - : -
14.01 14:30
Лацио – Лечче
 - : -
14.01 17:00
Кальяри – Болонья
 - : -
14.01 17:00
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Маркус Тюрам

Интер

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Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

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Антуан Макумбу

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Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

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