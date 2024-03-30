Миранчук забил гол в матче серии А против «Наполи»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук открыл счет в матче 30-го тура серии А против «Наполи».

26-летний россиянин отметился забитым мячом на 26-й минуте встречи. Это третий гол для футболиста в текущем сезоне чемпионата Италии. На данный момент счет в игре 1:0 в пользу «Аталанты». Матч проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

«Аталанта» с 47 очками занимает 6-е место в серии А. У «Наполи» 45 очков и 7-я строчка в турнирной таблице.