Гол и пас Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»

«Аталанта» на выезде обыграла «Наполи» в 30-м туре чемпионата Италии — 3:0.

У победителей голом и результативным пасом отметился российский полузащитник Алексей Миранчук. Также отличились Джанлука Скамакка и Тён Копмейнерс.

«Аталанта» после 30 туров набрала 50 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Наполи» (45) идет на 7-й строчке.

7 апреля «Аталанта» сыграет с «Кальяри» в серии А. «Наполи» в этот же день встретится с «Монцей».