Миранчук — в стартовом составе «Аталанты» на матч против «Наполи»

Стали известны стартовые составы на матч «Наполи» — «Аталанта» в 30-м туре итальянской серии А.

Игра пройдет в Неаполе. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук сыграет с первых минут.

«Наполи»: Мерет, Руй, Жуан Жезус, Рахмани, Ди Лоренцо, Траоре, Лоботка, Ангисса, Распадори, Осимхен, Политано.

«Аталанта»: Карнесекки, Колашинац, Хин, Скальвини, Дзаппакоста, Эдерсон, Де Рон, Хатебур, Пашалич, Миранчук, Скамакка.