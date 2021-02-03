«Наполи» — «Аталанта»: трансляция матча полуфинала Кубка Италии
21:45
3 февраля «Аталанта» в гостях сыграет с «Наполи» в первом матче полуфинала Кубка Италии. Начало встречи в 22.45 (мск).
Команда Джан Пьеро Гасперини в четвертьфинале турнира обыграла «Лацио» (3:2) в меньшинстве. Победный гол в этом матче забил российский полузащитник Алексей Миранчук. На счету 25-летнего хавбека 15 игр за клуб из Бергамо и четыре забитых мяча. «Наполи» в 1/4 финала Кубка одержала победу над «Специей» (4:2).
Следить за текстовой трансляцией матча «Наполи» — «Аталанта» можно на сайте «СЭ».
Трансляция матча «Наполи» — «Аталанта»
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