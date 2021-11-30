Миранчук сыграл за «Аталанту» впервые с 27 октября

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену по ходу матча 15-го тура чемпионата Италии против «Венеции». Он появился на поле во втором тайме.

Последний раз хавбек играл за свой клуб 27 октября против «Сампдории», выйдя на замену на 11 минут.

В последний раз он выходил с первых минут 18 сентября в матче серии А против «Салернитаны» (1:0), тогда он был заменен в перерыве.