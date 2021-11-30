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У Белотти диагностирована травма правого подколенного сухожилия

19:58
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У нападающего «Торино» Андреа Белотти диагностирована травма бедра второй степени.

Как сообщает Tuttomercatoweb, УЗИ подтвердило результаты МРТ, показав травму второй степени правого подколенного сухожилия. 27-летний футболист немедленно приступит к лечению и пройдет повторный осмотр в ближайшие недели.

По информации источника, нападающий должен вернуться на поле к середине февраля.

Белотти в сезоне-2021/22 сыграл за «Торино» 10 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/torino-lesione-di-secondo-grado-al-femorale-per-belotti-rientro-previsto-a-meta-febbraio-1615567

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Анна Горшкова все материалы автора

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