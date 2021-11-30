У Белотти диагностирована травма правого подколенного сухожилия
19:58
У нападающего «Торино» Андреа Белотти диагностирована травма бедра второй степени.
Как сообщает Tuttomercatoweb, УЗИ подтвердило результаты МРТ, показав травму второй степени правого подколенного сухожилия. 27-летний футболист немедленно приступит к лечению и пройдет повторный осмотр в ближайшие недели.
По информации источника, нападающий должен вернуться на поле к середине февраля.
Белотти в сезоне-2021/22 сыграл за «Торино» 10 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/torino-lesione-di-secondo-grado-al-femorale-per-belotti-rientro-previsto-a-meta-febbraio-1615567
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю