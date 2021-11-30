У Белотти диагностирована травма правого подколенного сухожилия

У нападающего «Торино» Андреа Белотти диагностирована травма бедра второй степени.

Как сообщает Tuttomercatoweb, УЗИ подтвердило результаты МРТ, показав травму второй степени правого подколенного сухожилия. 27-летний футболист немедленно приступит к лечению и пройдет повторный осмотр в ближайшие недели.

По информации источника, нападающий должен вернуться на поле к середине февраля.

Белотти в сезоне-2021/22 сыграл за «Торино» 10 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.