«Ушел в тень». Миранчук потерялся в матче с «Интером»

В среду «Аталанта» потерпела крупное поражение (0:4) в гостях в перенесенном матче 21-го тура серии А с лидирующим «Интером». Хавбек бергамасков Алексей Миранчук провел на поле 57 минут. Единственный запоминающийся эпизод с его участием случился на 10-й минуте встречи при счете 0:0: после вмешательства ВАР главный арбитр отменил гол Де Кетелара из-за того, что его удару предшествовала игре рукой Миранчука.

Наш легионер получил от итальянских спортивных СМИ невысокие оценки.

La Gazzetta dello Sport — 5,0: «Можно сожалеть о том, что его игра рукой отменила гол Де Кетелара. Еще одним разочарованием стал слишком неточный удар с правой ноги с хорошей позиции при счете 0:0. В целом не блистал, выйдя на правом фланге».

Corriere dello Sport — 5,0: «Не хватило координации в том эпизоде, когда отменили гол «Аталанты» в дебюте встречи. С того момента ушел в тень и ничем больше не запомнился».

Tuttosport — 5,5: «Самый активный в дебютном всплеске «Аталанты». Но в эпизоде с отмененным голом именно он сыграл рукой».

С 46 очками «Аталанта» идет пятой — это место при определенных условиях может обеспечить участие в Лиге чемпионов-2024/25. В ближайшее воскресенье бергамаски проведут дома важный матч с «Болоньей», которая опережает команду Миранчука на два очка.