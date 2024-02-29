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29 февраля, 13:29

«Ушел в тень». Миранчук потерялся в матче с «Интером»

Миранчук получил от итальянских СМИ невысокие оценки
Георгий Кудинов
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

В среду «Аталанта» потерпела крупное поражение (0:4) в гостях в перенесенном матче 21-го тура серии А с лидирующим «Интером». Хавбек бергамасков Алексей Миранчук провел на поле 57 минут. Единственный запоминающийся эпизод с его участием случился на 10-й минуте встречи при счете 0:0: после вмешательства ВАР главный арбитр отменил гол Де Кетелара из-за того, что его удару предшествовала игре рукой Миранчука.

Наш легионер получил от итальянских спортивных СМИ невысокие оценки.

La Gazzetta dello Sport — 5,0: «Можно сожалеть о том, что его игра рукой отменила гол Де Кетелара. Еще одним разочарованием стал слишком неточный удар с правой ноги с хорошей позиции при счете 0:0. В целом не блистал, выйдя на правом фланге».

Corriere dello Sport — 5,0: «Не хватило координации в том эпизоде, когда отменили гол «Аталанты» в дебюте встречи. С того момента ушел в тень и ничем больше не запомнился».

Tuttosport — 5,5: «Самый активный в дебютном всплеске «Аталанты». Но в эпизоде с отмененным голом именно он сыграл рукой».

С 46 очками «Аталанта» идет пятой — это место при определенных условиях может обеспечить участие в Лиге чемпионов-2024/25. В ближайшее воскресенье бергамаски проведут дома важный матч с «Болоньей», которая опережает команду Миранчука на два очка.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 27 23 3 1 69-13 72
2
 Ювентус 27 17 6 4 42-21 57
3
 Милан 27 17 5 5 51-32 56
4
 Болонья 27 14 9 4 41-24 51
5
 Рома 27 14 5 8 52-33 47
6
 Аталанта 27 14 4 9 49-30 46
7
 Наполи 28 12 8 8 43-32 44
8
 Фиорентина 27 12 6 9 39-30 42
9
 Лацио 27 12 4 11 32-29 40
10
 Торино 28 9 11 8 26-26 38
11
 Монца 27 9 9 9 28-34 36
12
 Дженоа 27 8 9 10 29-33 33
13
 Лечче 27 5 10 12 25-44 25
14
 Эмполи 27 6 7 14 22-41 25
15
 Удинезе 27 3 15 9 26-41 24
16
 Фрозиноне 27 6 6 15 35-56 24
17
 Верона 27 5 8 14 24-36 23
18
 Кальяри 27 5 8 14 25-47 23
19
 Сассуоло 27 5 5 17 32-55 20
20
 Салернитана 27 2 8 17 21-54 14
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38 тур
8.03 22:45
Наполи – Торино
 1 : 1
9.03 17:00
Кальяри – Салернитана
 - : -
9.03 17:00
Сассуоло – Фрозиноне
 - : -
9.03 20:00
Болонья – Интер
 - : -
9.03 22:45
Дженоа – Монца
 - : -
10.03 14:30
Лечче – Верона
 - : -
10.03 17:00
Милан – Эмполи
 - : -
10.03 20:00
Ювентус – Аталанта
 - : -
10.03 22:45
Фиорентина – Рома
 - : -
11.03 22:45
Лацио – Удинезе
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 25 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 22 1 5
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 18 1 4
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