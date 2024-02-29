«Квара снова стал Суперменом!» В Италии в восторге от игры Хвичи против «Сассуоло»

В среду, 28 февраля, «Наполи» разгромил на выезде «Сассуоло» (6:1) в перенесенном матче 21-го тура серии А.

Хавбек гостей Хвича Кварацхелия провел на поле все 90 минут, сделав дубль и отдав голевую передачу. Три результативных действия он не совершал более года — с 13 января 2023-го («Наполи» — «Ювентус» — 5:1, «1+2»).

Местные спортивные СМИ высоко оценили игру грузинского легионера — лишь автор хет-трика Осимхен заработал более высокие оценки.

Больше всего действиями дуэта Оси-Квара восхитилось туринское издание Tuttosport. Форвард получил от нее почти немыслимые для Италии 9,0, а полузащитник — 8,5. Комментарий к оценке Хвичи таков: «Два его гола — вишенки на торте. Начиная с какого-то момента делал на поле буквально все, что хотел. Квара развлекся сам и развлек других».

Corriere dello Sport поставило обоим героям встречи по 8,0. Про Хвичу написано следующее: «Едва не забил с 50 метров. Затем отличился точным обводящим ударом, сделав длинный рывок и оставив по дороге не у дел Энрике, Педерсена и Трессольди. Второй свой мяч отправил в сетку за счет ловкости в чужой штрафной. Отдал голевой пас на Осимхена. Квара вновь стал Суперменом: с возвращением!».

La Gazzetta dello Sport признала лучшим Осимхена с оценкой 8,0. Хвича получил 7,5 с таким комментарием: «Ему очень нужен был такой вечер. Процент эффективности сильно вырос: дубль плюс пас. Теперь у Квары целых восемь очков за результативные действия во встречах с «Сассуоло».

Следующий матч «Наполи», который делит 8-9-е места с «Лацио», проведет в воскресенье дома против «Ювентуса».