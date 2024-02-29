«Квара снова стал Суперменом!» В Италии в восторге от игры Хвичи против «Сассуоло»
В среду, 28 февраля, «Наполи» разгромил на выезде «Сассуоло» (6:1) в перенесенном матче 21-го тура серии А.
Хавбек гостей Хвича Кварацхелия провел на поле все 90 минут, сделав дубль и отдав голевую передачу. Три результативных действия он не совершал более года — с 13 января 2023-го («Наполи» — «Ювентус» — 5:1, «1+2»).
Местные спортивные СМИ высоко оценили игру грузинского легионера — лишь автор хет-трика Осимхен заработал более высокие оценки.
Больше всего действиями дуэта Оси-Квара восхитилось туринское издание Tuttosport. Форвард получил от нее почти немыслимые для Италии 9,0, а полузащитник — 8,5. Комментарий к оценке Хвичи таков: «Два его гола — вишенки на торте. Начиная с какого-то момента делал на поле буквально все, что хотел. Квара развлекся сам и развлек других».
Corriere dello Sport поставило обоим героям встречи по 8,0. Про Хвичу написано следующее: «Едва не забил с 50 метров. Затем отличился точным обводящим ударом, сделав длинный рывок и оставив по дороге не у дел Энрике, Педерсена и Трессольди. Второй свой мяч отправил в сетку за счет ловкости в чужой штрафной. Отдал голевой пас на Осимхена. Квара вновь стал Суперменом: с возвращением!».
La Gazzetta dello Sport признала лучшим Осимхена с оценкой 8,0. Хвича получил 7,5 с таким комментарием: «Ему очень нужен был такой вечер. Процент эффективности сильно вырос: дубль плюс пас. Теперь у Квары целых восемь очков за результативные действия во встречах с «Сассуоло».
Следующий матч «Наполи», который делит 8-9-е места с «Лацио», проведет в воскресенье дома против «Ювентуса».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|27
|23
|3
|1
|69-13
|72
|
2
|Ювентус
|27
|17
|6
|4
|42-21
|57
|
3
|Милан
|27
|17
|5
|5
|51-32
|56
|
4
|Болонья
|27
|14
|9
|4
|41-24
|51
|
5
|Рома
|27
|14
|5
|8
|52-33
|47
|
6
|Аталанта
|27
|14
|4
|9
|49-30
|46
|
7
|Наполи
|28
|12
|8
|8
|43-32
|44
|
8
|Фиорентина
|27
|12
|6
|9
|39-30
|42
|
9
|Лацио
|27
|12
|4
|11
|32-29
|40
|
10
|Торино
|28
|9
|11
|8
|26-26
|38
|
11
|Монца
|27
|9
|9
|9
|28-34
|36
|
12
|Дженоа
|27
|8
|9
|10
|29-33
|33
|
13
|Лечче
|27
|5
|10
|12
|25-44
|25
|
14
|Эмполи
|27
|6
|7
|14
|22-41
|25
|
15
|Удинезе
|27
|3
|15
|9
|26-41
|24
|
16
|Фрозиноне
|27
|6
|6
|15
|35-56
|24
|
17
|Верона
|27
|5
|8
|14
|24-36
|23
|
18
|Кальяри
|27
|5
|8
|14
|25-47
|23
|
19
|Сассуоло
|27
|5
|5
|17
|32-55
|20
|
20
|Салернитана
|27
|2
|8
|17
|21-54
|14
|8.03
|22:45
|
Наполи – Торино
|1 : 1
|9.03
|17:00
|
Кальяри – Салернитана
|- : -
|9.03
|17:00
|
Сассуоло – Фрозиноне
|- : -
|9.03
|20:00
|
Болонья – Интер
|- : -
|9.03
|22:45
|
Дженоа – Монца
|- : -
|10.03
|14:30
|
Лечче – Верона
|- : -
|10.03
|17:00
|
Милан – Эмполи
|- : -
|10.03
|20:00
|
Ювентус – Аталанта
|- : -
|10.03
|22:45
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|11.03
|22:45
|
Лацио – Удинезе
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Пауло Дибала
Рома
|12
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|25
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|22
|1
|5
|
|
Ламек Банда
Лечче
|18
|1
|4