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29 февраля, 13:18

«Квара снова стал Суперменом!» В Италии в восторге от игры Хвичи против «Сассуоло»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В среду, 28 февраля, «Наполи» разгромил на выезде «Сассуоло» (6:1) в перенесенном матче 21-го тура серии А.

Хавбек гостей Хвича Кварацхелия провел на поле все 90 минут, сделав дубль и отдав голевую передачу. Три результативных действия он не совершал более года — с 13 января 2023-го («Наполи» — «Ювентус» — 5:1, «1+2»).

Местные спортивные СМИ высоко оценили игру грузинского легионера — лишь автор хет-трика Осимхен заработал более высокие оценки.

Больше всего действиями дуэта Оси-Квара восхитилось туринское издание Tuttosport. Форвард получил от нее почти немыслимые для Италии 9,0, а полузащитник — 8,5. Комментарий к оценке Хвичи таков: «Два его гола — вишенки на торте. Начиная с какого-то момента делал на поле буквально все, что хотел. Квара развлекся сам и развлек других».

Corriere dello Sport поставило обоим героям встречи по 8,0. Про Хвичу написано следующее: «Едва не забил с 50 метров. Затем отличился точным обводящим ударом, сделав длинный рывок и оставив по дороге не у дел Энрике, Педерсена и Трессольди. Второй свой мяч отправил в сетку за счет ловкости в чужой штрафной. Отдал голевой пас на Осимхена. Квара вновь стал Суперменом: с возвращением!».

La Gazzetta dello Sport признала лучшим Осимхена с оценкой 8,0. Хвича получил 7,5 с таким комментарием: «Ему очень нужен был такой вечер. Процент эффективности сильно вырос: дубль плюс пас. Теперь у Квары целых восемь очков за результативные действия во встречах с «Сассуоло».

Следующий матч «Наполи», который делит 8-9-е места с «Лацио», проведет в воскресенье дома против «Ювентуса».

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Сассуоло
5
3
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 27 23 3 1 69-13 72
2
 Ювентус 27 17 6 4 42-21 57
3
 Милан 27 17 5 5 51-32 56
4
 Болонья 27 14 9 4 41-24 51
5
 Рома 27 14 5 8 52-33 47
6
 Аталанта 27 14 4 9 49-30 46
7
 Наполи 28 12 8 8 43-32 44
8
 Фиорентина 27 12 6 9 39-30 42
9
 Лацио 27 12 4 11 32-29 40
10
 Торино 28 9 11 8 26-26 38
11
 Монца 27 9 9 9 28-34 36
12
 Дженоа 27 8 9 10 29-33 33
13
 Лечче 27 5 10 12 25-44 25
14
 Эмполи 27 6 7 14 22-41 25
15
 Удинезе 27 3 15 9 26-41 24
16
 Фрозиноне 27 6 6 15 35-56 24
17
 Верона 27 5 8 14 24-36 23
18
 Кальяри 27 5 8 14 25-47 23
19
 Сассуоло 27 5 5 17 32-55 20
20
 Салернитана 27 2 8 17 21-54 14
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8.03 22:45
Наполи – Торино
 1 : 1
9.03 17:00
Кальяри – Салернитана
 - : -
9.03 17:00
Сассуоло – Фрозиноне
 - : -
9.03 20:00
Болонья – Интер
 - : -
9.03 22:45
Дженоа – Монца
 - : -
10.03 14:30
Лечче – Верона
 - : -
10.03 17:00
Милан – Эмполи
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