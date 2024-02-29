Индзаги считает, что «Интер» отлично выступает в последних сезонах

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что думает о выступлении команды в последних сезонах.

«Будет глупо отрицать, что команда показывает отличный футбол. Мы делаем это уже два с половиной года. За это время «Интер» завоевал пять трофеев, дошел до финала Лиги чемпионов. В этом сезоне мы имеем хороший отрыв в серии А», — цитирует специалиста Football-Italia.

В 26 турах серии А «Интер» набрал 69 баллов и занимает первое место в таблице. Индзаги руководит командой с 2021 года.