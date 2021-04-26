«Ювентус» поздравил Заварова с юбилеем

«Ювентус» в своем Twitter поздравил с юбилеем Заслуженного мастера спорта СССР Александра Заварова.

Сегодня, 26 апреля, экс-игроку туринского клуба исполнилось 60 лет.

Заваров также выступал в составе «Зари» (Луганск), СКА (Ростов-на-Дону), «Динамо» (Киев), «Нанси» и «Сен-Дизье». За сборную СССР провел 41 матч, забил 6 голов.

Заваров является двукратным чемпионом СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка обладателей Кубков, обладателем Кубка Уефа, обладателем Кубка Италии, вице-чемпионом Европы, лучшим футболистом СССР 1986 года и четырехкратным номинантом на «Золотой мяч».