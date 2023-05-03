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Сегодня, 18:16

Миранчук остался в запасе «Торино» на матч против «Сампдории»

Мария Гусева
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«Торино» объявил стартовый состав на матч 33-го тура чемпионата Италии против «Сампдории».

Российский полузащитник Алексей Миранчук начнет встречу на скамейке запасных.

«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Буонджорно, Илич, Санабрия, Родригес, Влашич, Синго, Сек, Войвода, Риччи.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук провел за «Торино» 26 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Матч «Сампдория» — «Торино» пройдет сегодня, 3 мая, начало — 19.00 мск.

Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 19:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Торино

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Сампдория
ФК Торино
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Серия А: «Сампдория» — «Торино», «Удинезе» — «Наполи» и другие матчи 33-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 32 25 4 3 68-22 79
2
 Лацио 32 18 7 7 50-24 61
3
 Ювентус 32 18 6 8 48-27 60
4
 Рома 32 17 6 9 44-30 57
5
 Милан 32 16 9 7 52-38 57
6
 Интер 32 18 3 11 54-35 57
7
 Аталанта 32 16 7 9 53-37 55
8
 Болонья 32 12 9 11 41-40 45
9
 Фиорентина 32 12 9 11 42-36 45
10
 Монца 32 12 8 12 40-43 44
11
 Сассуоло 32 12 7 13 40-47 43
12
 Торино 32 11 9 12 33-38 42
13
 Удинезе 32 10 12 10 42-40 42
14
 Салернитана 32 7 13 12 38-51 34
15
 Эмполи 32 7 11 14 26-42 32
16
 Лечче 32 7 10 15 27-38 31
17
 Специя 32 5 12 15 26-51 27
18
 Верона 32 6 9 17 27-45 27
19
 Кремонезе 32 3 11 18 28-58 20
20
 Сампдория 32 3 8 21 20-57 17
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38 тур
3.05 19:00
Аталанта – Специя
 - : -
3.05 19:00
Ювентус – Лечче
 - : -
3.05 19:00
Салернитана – Фиорентина
 - : -
3.05 19:00
Сампдория – Торино
 - : -
3.05 22:00
Милан – Кремонезе
 - : -
3.05 22:00
Лацио – Сассуоло
 - : -
3.05 22:00
Монца – Рома
 - : -
3.05 22:00
Верона – Интер
 - : -
4.05 21:45
Эмполи – Болонья
 - : -
4.05 21:45
Удинезе – Наполи
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 17
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 18 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 30 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 23 1 0
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