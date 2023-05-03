Спаллетти: «Ушедшие летом игроки тоже сделали вклад в результаты «Наполи» в этом сезоне»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отметил вклад в команду игроков, которые покинули клуб перед началом нынешнего сезона.

«Ушедшие летом игроки тоже сделали вклад в результаты «Наполи» в этом сезоне. Я имею в виду Калиду Кулибали, Лоренцо Инсинье, Фаузи Гулама и Дриса Мертенса», — сказал Спаллетти на пресс-конференции.

Уже в следующем туре команда может оформить чемпионский титул, который станет первым с 1990 года. Завтра, 4 мая, «Наполи» сыграет с «Удинезе» в гостях. Начало — в 21.45 мск.