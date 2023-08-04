Белотти: «Уверен, что этот сезон будет для меня лучшим, потому что все травмы остались позади»

Нападающий «Ромы» Андреа Белотти рассказал о целях на предстоящий сезон.

«Я уверен, что этот сезон будет для меня лучшим, потому что все травмы, которые были, остались позади. Если я буду хорошо работать с первого дня, то результаты будут заметны и в игре. Мы — сильная команда, поэтому кажется естественным думать о самых высоких результатах». — приводит слова Белотти Сorriere dello Sport.

25 июня «Рома» продлила контракт с 29-летним итальянским форвардом. В сезоне-2022/23 футболист провел 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 2 результативными передачами.