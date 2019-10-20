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Миралем Пьянич: «Ювентусу» нужно пораньше добивать соперников"

01:53
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Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич прокомментировал победу над «Болоньей» (2:1) в 8-м туре чемпионата Италии.

— Смотрели матчи «Болоньи», понимали, что легко не будет, — приводит слова полузащитника Football Italia. —  Они доставили нам немало проблем, но мы все равно заслужили победу.

Мы создали много моментов и должны были забивать еще один гол, чтобы обеспечить себе комфортное преимущество. После международного перерыва это непросто сделать.

Мы очень хорошо играем по новой схеме 4-3-2-1, команда наслаждается футболом. Нам лишь нужно пораньше добивать соперников, чтобы избежать лишнего давления в конце игр.

Я много забиваю в этом сезоне и надеюсь продолжать в том же духе.

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