Министр спорта Италии рассказал, при каком условии сезон-2019/20 в серии А не будет возобновлен

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора назвал условие, при котором сезон-2019/20 в серии А, приостановленный из-за пандемии коронавируса, не будет возобновлен.

— Если у нас не будет соглашения по протоколу безопасности, то правительство примет решение о досрочном завершении сезона в связи с чрезвычайной ситуацией, даже если это приведет к крупным убыткам, — приводит Football Italia слова Спадафоры. — Мы готовы взять на себя такую ответственность.

По последним данным Worldometers, в Италии зарегистрирован 203 591 случай заражения коронавирусом. Зафиксировано 27 682 летальных исхода, выздоровели 71 252 человека.