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Новости   //    Футбол   //    Италия

Министр спорта Италии не уверен, что сезон возобновится

01:28

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поделился мнением о возможном возобновлении сезона Серии А. Ранее власти объявили о разрешении на командные тренировки с 18 мая.

— Мы возобновим командные тренировки только в том случае, если условия в течение следующих нескольких недель будут безопасны, — приводит слова политика Football Italia. — Не хочу тормозить возобновление футбола. Должны быть соблюдены определенные жесткие протоколы безопасности.

Многие лиги по всей Европе досрочно завершили сезоны, но Серия А не склоняется к этому варианту. На нас оказывается очень сильное давление, чтобы сезон возобновился. Нет уверенности, что это произойдет. Мы должны заслужить эту возможность правильным поведением.

1 июня в Италии планируется открытие ряда заведений, и ожидается, что именно с этого дня разрешат проводить официальные матчи, правда, за закрытыми дверями.

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