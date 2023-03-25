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Сегодня, 17:38

Милинкович-Савич не будет продлевать контракт с «Лацио»

Мария Гусева
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич решил не продлевать контракт с клубом, сообщает Relevo.

По информации источника, 28-летний серб хочет попробовать свои силы в другой лиге.

Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 полузащитник провел за «Лацио» 36 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 23 2 2 64-16 71
2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 27 16 2 9 47-31 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 27 17 5 5 45-22 41
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
10
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
11
 Фиорентина 27 10 7 10 32-31 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
16
 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 27 4 7 16 22-41 19
19
 Сампдория 27 3 6 18 16-44 15
20
 Кремонезе 27 1 10 16 22-49 13
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