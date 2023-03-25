Златан Ибрагимович поддержал Антонио Конте

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о положении главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, который близок к увольнению после того, как раскритиковал игроков своей команды.

«Каждый человек работает по-своему. Я верю, что нужно быть собой, но иногда приходится платить за это, потому что люди не хотят этого слышать», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sports.

Если Конте будет уволен, исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона станет Райан Мэйсон. Он уже занимал должность после ухода из «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в 2021 году.

«Шпоры» занимают 4-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков за 28 матчей.