«Милан» заплатит 32 миллиона евро за 21-летнего де Кетеларе

«Милан» договорился с «Брюгге» по трансферу полузащитника сборной Бельгии Шарля де Кетеларе.

Сумма трансфера составит 32 миллиона евро, на считая бонусов. Также «Брюгге» получит 15 процентов от следующей продажи игрока в другой клуб. Контракт с 21-летним бельгийцем рассчитан на 5 лет, сообщает в Twitter журналист Саша Тавольери.

Футболист пошел на уступки «Милану» по зарплате, что ускорило заключение контракта. Он будет получать 2,2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне де Кетеларе провел 45 матчей за «Брюгге», забил 14 голов и сделал 9 результативных передач