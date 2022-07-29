Сын Паоло Мальдини перешел из «Милана» в «Специю»

Нападающий «Милана» Даниэль Мальдини продолжит карьеру в «Специи». Клуб взял в аренду 20-летнего футболиста, сообщает сайт «Специи».

Даниэль Мальдини свой первый и пока единственный гол за «Милан» забил именно в матче чемпионата Италии против «Специи» 25 сентября 2021 года.

В сезоне-2021/22 футболист стал чемпионом Италии вместе с миланским клубом.

Напомним, что Даниэль Мальдини — сын легендарного защитника «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини.