Сын Паоло Мальдини перешел из «Милана» в «Специю»
Нападающий «Милана» Даниэль Мальдини продолжит карьеру в «Специи». Клуб взял в аренду 20-летнего футболиста, сообщает сайт «Специи».
Даниэль Мальдини свой первый и пока единственный гол за «Милан» забил именно в матче чемпионата Италии против «Специи» 25 сентября 2021 года.
В сезоне-2021/22 футболист стал чемпионом Италии вместе с миланским клубом.
Напомним, что Даниэль Мальдини — сын легендарного защитника «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини.
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3
|Наполи
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|0
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|0-0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
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|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
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|0
|0
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|0-0
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9
|Верона
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|0
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|0-0
|0
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10
|Торино
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|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
|0
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|0
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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