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Сегодня, 19:38

«Наполи» согласовал личный контракт с нападающим «Сассуоло» Распадори

Иван Шитик
Корреспондент
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«Наполи» согласовал условия личного контракта с нападающим «Сассуоло» Джакомо Распадори. Теперь неаполитанский клуб пытается договориться о трансферной стоимости игрока с «Сассуоло», сообщает Football Italia со ссылкой на официальную радиостанцию неаполитанцев Kiss Kiss.

Контракт будет действовать до лета 2027 года, размер заработной платы не разглашается.

Отмечается, что сумма сделки может составить 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 22-летний итальянец сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач. Его контракт с «Сассуоло» рассчитан до 2024 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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