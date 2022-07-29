«Наполи» согласовал личный контракт с нападающим «Сассуоло» Распадори

«Наполи» согласовал условия личного контракта с нападающим «Сассуоло» Джакомо Распадори. Теперь неаполитанский клуб пытается договориться о трансферной стоимости игрока с «Сассуоло», сообщает Football Italia со ссылкой на официальную радиостанцию неаполитанцев Kiss Kiss.

Контракт будет действовать до лета 2027 года, размер заработной платы не разглашается.

Отмечается, что сумма сделки может составить 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 22-летний итальянец сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач. Его контракт с «Сассуоло» рассчитан до 2024 года.