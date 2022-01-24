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«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом», Ибрагимович получил травму

Сергей Разин
корреспондент
23 января. Милан - Ювентус - 0:0.
Фото Twitter

«Милан» в матче 23-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Ювентусом» со счетом 0:0.

На 28-й минуте встречи форвард миланцев Златан Ибрагимович был заменен из-за повреждения голеностопа.

После этого матча «Милан» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Ювентус» с 42 очками — на пятой строчке.

Италия. Серия А. 23-й тур
23 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
0:0
Ювентус
Милан
Меньян Калабрия (Флоренци, 76 ) Романьоли Эрнандес Калюлю Тонали Диас (Беннасер, 61 ) Мессиас (Салемакерс, 61 ) Крунич Ибрагимович (Жиру, 28 ) Леан (Ребич, 76 )
Ювентус
Щенсны Де Шильо Кьеллини Алекс Сандру Ругани Маккенни Локателли (Артур, 65) Бентанкур (Рабьо, 90) Мората (Кин, 74) Дибала (Кулушевски, 90) Куадрадо (Бернардески, 66)
Предупреждения
Леан 12, Мессиас 42  -  Локателли 9, Кин 89
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И В Н П +/- О
1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Наполи 23 15 4 4 43-16 49
3
 Милан 23 15 4 4 47-25 49
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Рома 23 12 2 9 40-30 38
7
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
8
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
11
 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
12
 Эмполи 23 8 5 10 37-47 29
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
15
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
16
 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
19
 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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21.01 22:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.01 17:00
Дженоа – Удинезе
 0 : 0
22.01 20:00
Интер – Венеция
 2 : 1
22.01 22:45
Лацио – Аталанта
 0 : 0
23.01 14:30
Кальяри – Фиорентина
 1 : 1
23.01 17:00
Наполи – Салернитана
 4 : 1
23.01 17:00
Специя – Сампдория
 1 : 0
23.01 17:00
Торино – Сассуоло
 1 : 1
23.01 20:00
Эмполи – Рома
 2 : 4
23.01 22:45
Милан – Ювентус
 0 : 0
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 17
Душан Влахович

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Фиорентина

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

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Болонья

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