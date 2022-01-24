«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом», Ибрагимович получил травму

«Милан» в матче 23-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Ювентусом» со счетом 0:0.

На 28-й минуте встречи форвард миланцев Златан Ибрагимович был заменен из-за повреждения голеностопа.

После этого матча «Милан» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Ювентус» с 42 очками — на пятой строчке.