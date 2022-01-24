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Сегодня, 00:31

Операция Кьезы прошла успешно, он пропустит около семи месяцев

Евгений Петров
Корреспондент

Форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза успешно перенес операцию, сообщает официальный сайт клуба. Ранее у него диагностировали разрыв крестообразных связок колена.

До этого хирургическое вмешательство перенесли из-за болезни игрока. Операцию делал доктор Кристиан Финк в Иннсбруке (Австрия) при наблюдении врача «Юве». Ориентировочный срок восстановления — семь месяцев. Это означает, что игрок пропустит остаток сезона.

24-летний итальянец в текущем сезоне провел 18 матчей за команду во всех турнирах и забил 4 мяча при 4 голевых передачах.

Федерико Кьеза
ФК Ювентус
серия А
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 Милан 23 15 4 4 47-25 49
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 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
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 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
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 Торино 22 9 5 8 30-21 32
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 17
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Фиорентина

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Верона

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П
Ромеро Луис Альберто

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Лацио

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И К Ж
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Болонья

 20 1 4
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 20 1 9
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