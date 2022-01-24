Операция Кьезы прошла успешно, он пропустит около семи месяцев

Форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза успешно перенес операцию, сообщает официальный сайт клуба. Ранее у него диагностировали разрыв крестообразных связок колена.

До этого хирургическое вмешательство перенесли из-за болезни игрока. Операцию делал доктор Кристиан Финк в Иннсбруке (Австрия) при наблюдении врача «Юве». Ориентировочный срок восстановления — семь месяцев. Это означает, что игрок пропустит остаток сезона.

24-летний итальянец в текущем сезоне провел 18 матчей за команду во всех турнирах и забил 4 мяча при 4 голевых передачах.