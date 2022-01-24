Пиоли: «Если «Милан» не обыграет «Интер», то этот сезон будет очень похож на предыдущий»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:0).

«Мы знали, что игры против «Ювентуса» и «Интера» многое скажут о нашем будущем. Если мы не обыграем «Интер», то этот сезон будет очень похож на предыдущий, когда мы отвоевали второе место и рисковали не попасть в Лигу чемпионов. У нас есть собственный стиль игры. Нужно понять, что если мы хотим снова достичь чего-то особенного, то должны отдавать все. Сегодня я увидел много индивидуальных выступлений очень высокого уровня», — приводит слова Пиоли DAZN.

На 28-й минуте встречи форвард миланцев Златан Ибрагимович был заменен из-за повреждения голеностопа.

После этого матча «Милан» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Ювентус» с 42 очками — на пятой строчке.