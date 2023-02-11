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Гол Жиру принес «Милану» победу над «Торино»

Евгений Козинов
Корреспондент
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10 февраля. «Милан» — «Торино» — 1:0. Оливье Жиру.
Фото Global Look Press

«Милан» переиграл «Торино» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро».

Единственный гол забил нападающий сборной Франции Оливье Жиру. На 62-й минуте французский защитник Тео Эрнандез сделал подачу в штрафную площадь, а его соотечественник головой пробил в правый угол.

Российский полузащитник туринской команды Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

«Милан» прервал неудачную серию из трех поражений и поднялся на 3-е место в турнирной таблице серии А. «Торино» идет на 7-й строчке — 30 очков.

Италия. Серия А. 22-й тур
10 февр, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:0
Торино
Оливье Жиру
Футбол
ФК Милан
ФК Торино
2
0
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 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
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