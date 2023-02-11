Гол Жиру принес «Милану» победу над «Торино»

«Милан» переиграл «Торино» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро».

Единственный гол забил нападающий сборной Франции Оливье Жиру. На 62-й минуте французский защитник Тео Эрнандез сделал подачу в штрафную площадь, а его соотечественник головой пробил в правый угол.

Российский полузащитник туринской команды Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

«Милан» прервал неудачную серию из трех поражений и поднялся на 3-е место в турнирной таблице серии А. «Торино» идет на 7-й строчке — 30 очков.