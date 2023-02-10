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Сегодня, 22:58

Мальдини оценил уровень игры «Милана» при Пиоли

Виктория Кравченко
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что думает о кризисе команды.

«В уровне Пиоли нет сомнений. Сейчас мы делаем изменения, чтобы стабилизировать игру. Команда показывала уровень прошлого сезона вплоть до матча против «Салернитаны», — цитирует Мальдини DAZN.

После 21 тура серии А «Милан» набрал 38 очков. Команда занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. На данный момент «Милан» играет с «Торино» (0:0, первый тайм).

Паоло Мальдини
ФК Милан
Стефано Пиоли
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 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
4
 Лацио 21 11 6 4 37-17 39
5
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
6
 Милан 21 11 5 5 37-30 38
7
 Торино 21 8 6 7 22-22 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
10
 Монца 21 7 5 9 27-30 26
11
 Ювентус 21 12 5 4 33-17 26
12
 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
13
 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
14
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
15
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 21 3 5 13 19-33 14
19
 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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38 тур
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 - : -
11.02 17:00
Эмполи – Специя
 - : -
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Лечче – Рома
 - : -
11.02 22:45
Лацио – Аталанта
 - : -
12.02 14:30
Удинезе – Сассуоло
 - : -
12.02 17:00
Болонья – Монца
 - : -
12.02 20:00
Ювентус – Фиорентина
 - : -
12.02 22:45
Наполи – Кремонезе
 - : -
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 - : -
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