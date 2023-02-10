Мальдини оценил уровень игры «Милана» при Пиоли

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что думает о кризисе команды.

«В уровне Пиоли нет сомнений. Сейчас мы делаем изменения, чтобы стабилизировать игру. Команда показывала уровень прошлого сезона вплоть до матча против «Салернитаны», — цитирует Мальдини DAZN.

После 21 тура серии А «Милан» набрал 38 очков. Команда занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. На данный момент «Милан» играет с «Торино» (0:0, первый тайм).