«Милан» на своем поле победил «Венецию» в матче 5-го тура чемпионата Италии. Миланский клуб выиграл со счетом 2:0.

«Россонери» набрали 13 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А

5-й тур

«Милан» — «Венеция» — 2:0 (0:0)

Голы: Диас, 68 (1:0). Эрнандес, 82 (2:0).

«Милан»: Меньян, Флоренци (Томори, 59), Романьоли, Балло-Туре (Эрнандес, 59), Габбиа (Салемакерс, 59), Калюлю, Беннасер, Диас (Кессье, 81), Тонали, Ребич (Пеллегри, 74), Леан.

«Венеция»: Мяенпя, Молинаро, Чеккарони, Кальдара, Эбуэхи (Маццокки, 74), Вакка (Тессманн, 82), Араму, Перец (Чрнигой, 53), Бузио, Форте (Анри, 53), Йонсен (Окереке, 74).

Предупреждения: Форте, 25. Кальдара, 77.

Судья: Пеццуто (Италия).

22 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

«Кальяри» — «Эмполи» — 0:2 (0:1)

Голы: Ди Франческо, 29 (0:1). Штулац, 69 (0:2).

«Кальяри»: Краньо, Ликояннис (Перейро, 77), Чеппителли (Паволетти, 85), Далберт, Валюкевич (Касерес, 70), Карбони (Годин, 46), Дейола (Стротман, 46), Нандес, Марин, Жоау Педру, Бальде.

«Эмполи»: Викарио, Романьоли, Стоянович (Исмайли, 64), Маркицца, Вити, Хендерсон, Хаас (Байрами, 83), Журковски, Риччи (Штулац, 64), Ди Франческо (Асллани, 83), Пинамонти (Ла Мантия, 87).

Предупреждения: Журковски, 21. Годин, 74. Нандес, 90+5.

Судья: Ди Белло (Италия).

22 сентября. Кальяри. Стадион «Унипол Домус».