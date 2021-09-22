Аллегри: «В «Ювентусе» есть много футболистов, которым следует прибавить»
23:10
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от матча 5-го тура чемпионата Италии против «Специи» (3:2).
«К счастью, нам удалось победить в данном матче. Нам есть над чем работать. В «Ювентусе» есть много футболистов, которым следует прибавить.
Мы добились успеха в очень важном матче. Пора выйти за пределы своей зоны комфорта. Страдания и усталость — важные составляющие в футболе. Нам рано заглядывать в таблицу», — цитирует Аллегри Football Italia.
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