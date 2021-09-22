Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Аллегри: «В «Ювентусе» есть много футболистов, которым следует прибавить»

23:10
Теги:

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от матча 5-го тура чемпионата Италии против «Специи» (3:2).

«К счастью, нам удалось победить в данном матче. Нам есть над чем работать. В «Ювентусе» есть много футболистов, которым следует прибавить.

Мы добились успеха в очень важном матче. Пора выйти за пределы своей зоны комфорта. Страдания и усталость — важные составляющие в футболе. Нам рано заглядывать в таблицу», — цитирует Аллегри Football Italia.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Трусова устроила себе краш-тест на старте олимпийского сезона. В Сызрани пройдет супертурнир
Усик — Джошуа: дата боя и где смотреть прямую трансляцию бесплатно
Вилла, на которой лечился Михаэль Шумахер, выставлена на продажу. Что происходит?
Бросил родину ради мимолетного романа, но вернулся ради настоящей любви. История самого странного побега советского спортсмена
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд