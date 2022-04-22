«Милан» согласовал контракт с защитником «Лилля»

Защитник «Лилля» Свен Ботман со следующего сезона будет выступать за «Милан», сообщает журналист Никола Скира.

Стороны согласовали контракт до 2027 года. В Италии Ботман будет получать 3 миллиона евро за сезон (без учета бонусов).

Теперь «Милан» должен договориться с «Лиллем» о сумме трансфера. Контракт игрока с французским клубом истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне 22-летний голландец провел за французский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Ботмана в 30 миллионов евро.