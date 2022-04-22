Аллегри зимой убедил Морату остаться в «Ювентусе»

Мората рассказал, почему зимой не ушел из «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората рассказал, что главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри зимой убедил его остаться в клубе.

«Зимой было много вариантов. Я поговорил с тренером, после чего он убедил меня остаться», — цитирует Морату Football Italia.

Мората играет в «Ювентусе» с 2020-го года на правах двухлетней аренды из мадридского «Атлетико». У «Ювентуса» есть право выкупа, которое составляет 35 миллионов евро.

В текущем сезоне 29-летний Мората провел 43 матча за «Юве» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач.