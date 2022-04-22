«Милан» намерен летом купить Саншеша у «Лилля»

«Милан» считает полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша главной целью в летнее трансферное окно, сообщает журналист Никола Скира.

24-летний португалец готов покинуть Францию этим летом. Сумма трансфера составит около 18-20 миллионов евро. «Милан» уже начал переговоры с агентом игрока Жорже Мендешом.

Зимой «Милан» уже вел переговоры с Саншешом, но тогда футболист ответил отказом.

Контракт португальца с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Саншеш провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач.