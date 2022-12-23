«Торино» сыграл вничью с «Кремонезе» в товарищеском матче, Миранчук выходил в стартовом составе

«Торино» сыграл вничью с «Кремонезе» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Российский полузащитник туринской команды Алексей Миранук выходил в стартовом составе.

В нынешнем сезоне хавбек провел в серии А 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что туринский клуб должен заплатить за 27-летнего россиянина около 12 миллионов евро, чтобы выкупить его контракт у «Аталанты».