«Милан» собирается сделать предложение по форварду «Вест Хэма» Скамакке в ближайшие дни

«Милан» заинтересован в нападающем «Вест Хэма» Джанлуке Скамакке, сообщает Calciomercato.

По данным источника, «россонери» собираются в ближайшие дни сделать предложение по 24-летнему итальянцу. При этом английский клуб хочет получить за футболиста серьезную сумму и не рассматривает вариант с арендой игрока.

В сезоне-2022/23 Скамакка забил 8 голов в 27 матчах за «Вест Хэм», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 22 миллиона евро.