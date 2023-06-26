«Монца» арендует защитника «Аталанты» Читтадини

Защитник «Аталанты» Джорджо Читаддини перейдет в «Монцу», сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, «бело-красные» арендуют 21-летнего итальянца до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

В сезоне-2022/23 Читтадини выступал на правах аренды за «Модену», в составе которой провел 20 матчей и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.