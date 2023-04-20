Милан Шкриньяр перенес эндоскопическую операцию на поясничном отделе
Защитник «Интера» Милан Шкриньяр перенес эндоскопическую операцию на поясничном отделе позвоночника, сообщает пресс-служба клуба.
В ближайшие недели он будет проходить программу реабилитации. О сроках восстановления не сообщается.
Ранее сообщалось, что 28-летний Шкриньяр может пропустить остаток сезона из-за проблем со спиной. Также информировалось, что игрок договорился о контракте с «ПСЖ».
В сезоне-2022/23 защитник сыграл за «Интер» 31 матч во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Контракт рассчитан до лета 2023 года.
Источник: ФК Интер
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