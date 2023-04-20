Президент «Наполи» оценил Осимхена в 150 миллионов евро

«Наполи» готов расстаться с нападающим Виктором Осимхеном за 150 миллионов евро, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис все еще рассчитывает убедить 24-летнего нападающего остаться в команде. Если же Осимхен захочет покинуть клуб, то «Наполи» готов отпустить его за 150 миллионов евро. Нигерийцем интересуются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ». Кроме того, ранее сообщалось об интересе «Баварии».

Осимхен является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша серии А. На его счету 21 гол в 24 встречах. Контракт форварда с неаполитанцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 100 миллионов евро.