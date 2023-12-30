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Сегодня, 21:56

Гол Пулишича принес «Милану» победу над «Сассуоло»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Кристиан Пулишич.
Фото Reuters

«Милан» дома обыграл «Сассуоло» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца».

Единственный гол забил вингер Кристиан Пулишич на 59-й минуте.

«Милан» набрал 36 очков и занимает третье место в турнирной таблице серии А. Следующий матч команда проведет 7 января против «Эмполи».

«Сассуоло» (16 баллов) находится на 16-й строчке. 6 января клуб примет «Фиорентину».

Италия. Серия А. 18-й тур
30 дек, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:0
Сассуоло

В другом матче «Верона» дома проиграла «Салернитане» — 0:1. Голом отметился Лум Чауна (48-я минута).

Италия. Серия А. 18-й тур
30 дек, 20:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
0:1
Салернитана

Источник: Таблица серии А
ФК Верона
ФК Милан
ФК Салернитана
ФК Сассуоло
1
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«Ювентус» — «Рома»: смотреть трансляцию матча серии А в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 18 14 3 1 42-8 45
2
 Ювентус 17 12 4 1 26-11 40
3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
5
 Болонья 18 8 7 3 21-15 31
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 17 8 4 5 30-19 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
11
 Монца 18 5 7 6 16-18 22
12
 Лечче 18 4 8 6 19-24 20
13
 Дженоа 18 5 5 8 19-23 20
14
 Фрозиноне 18 5 4 9 23-31 19
15
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
16
 Сассуоло 18 4 4 10 25-33 16
17
 Верона 18 3 5 10 15-24 14
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Эмполи 18 3 4 11 10-30 13
20
 Салернитана 18 2 6 10 15-36 12
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29.12 20:30
Фиорентина – Торино
 1 : 0
29.12 20:30
Наполи – Монца
 0 : 0
29.12 22:45
Дженоа – Интер
 1 : 1
29.12 22:45
Лацио – Фрозиноне
 3 : 1
30.12 14:30
Аталанта – Лечче
 1 : 0
30.12 17:00
Кальяри – Эмполи
 0 : 0
30.12 17:00
Удинезе – Болонья
 3 : 0
30.12 20:00
Милан – Сассуоло
 1 : 0
30.12 20:00
Верона – Салернитана
 0 : 1
30.12 22:45
Ювентус – Рома
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 16 1 2
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 13 1 3
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