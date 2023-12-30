Гол Пулишича принес «Милану» победу над «Сассуоло»

«Милан» дома обыграл «Сассуоло» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца».

Единственный гол забил вингер Кристиан Пулишич на 59-й минуте.

«Милан» набрал 36 очков и занимает третье место в турнирной таблице серии А. Следующий матч команда проведет 7 января против «Эмполи».

«Сассуоло» (16 баллов) находится на 16-й строчке. 6 января клуб примет «Фиорентину».

В другом матче «Верона» дома проиграла «Салернитане» — 0:1. Голом отметился Лум Чауна (48-я минута).