Гол Пулишича принес «Милану» победу над «Сассуоло»
«Милан» дома обыграл «Сассуоло» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца».
Единственный гол забил вингер Кристиан Пулишич на 59-й минуте.
«Милан» набрал 36 очков и занимает третье место в турнирной таблице серии А. Следующий матч команда проведет 7 января против «Эмполи».
«Сассуоло» (16 баллов) находится на 16-й строчке. 6 января клуб примет «Фиорентину».
В другом матче «Верона» дома проиграла «Салернитане» — 0:1. Голом отметился Лум Чауна (48-я минута).
Источник: Таблица серии А
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|
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|11
|3
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|36
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|8
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|
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|18
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|5
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|19-23
|20
|
14
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|18
|5
|4
|9
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|19
|
15
|Удинезе
|18
|2
|11
|5
|18-28
|17
|
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|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|25-33
|16
|
17
|Верона
|18
|3
|5
|10
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|14
|
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|Кальяри
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|3
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|29.12
|20:30
|
Фиорентина – Торино
|1 : 0
|29.12
|20:30
|
Наполи – Монца
|0 : 0
|29.12
|22:45
|
Дженоа – Интер
|1 : 1
|29.12
|22:45
|
Лацио – Фрозиноне
|3 : 1
|30.12
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|1 : 0
|30.12
|17:00
|
Кальяри – Эмполи
|0 : 0
|30.12
|17:00
|
Удинезе – Болонья
|3 : 0
|30.12
|20:00
|
Милан – Сассуоло
|1 : 0
|30.12
|20:00
|
Верона – Салернитана
|0 : 1
|30.12
|22:45
|
Ювентус – Рома
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
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Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
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|П
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Маркус Тюрам
Интер
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Пауло Дибала
Рома
|5
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Оливье Жиру
Милан
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|И
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|Ж
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Антуан Макумбу
Кальяри
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|1
|2
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Малик Тшау
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|1
|3
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|1
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