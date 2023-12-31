«Ювентус» обыграл «Рому», Рабьо забил единственный гол

«Ювентус» в матче 18-го тура чемпионата Италии дома обыграл «Рому» со счетом 1:0.

Единственный гол на 47-й минуте забил Адриен Рабьо. В концовке встречи Федерико Кьеза забил гол, на арбитр отменил взятие ворот из-за фола.

После этого матча «Ювентус» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Рома» с 28 очками — на седьмой строчке.