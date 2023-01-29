«Милан» дома проиграл «Сассуоло» со счетом 2:5

«Милан» дома крупно проиграл «Сассуоло» в матче 20-го тура чемпионата Италии — 2:5.

В составе «нероверди» голы забивали Грегуар Дефрель, Давиде Фраттези, Доменико Берарди, Арман Лорьенте и Матеус Энрике.

У «нерадзурри» отметились Оливье Жиру и Дивок Ориги.

«Милан» с 38 очками занимает 4-е место в серии А. Команда Стефано Пиоли не выигрывает уже в 4-м матче подряд (2 поражения и 2 ничьих). В следующем туре «Милан» сыграет с «Интером» 5 февраля.

«Сассуоло» с 20 очками поднялся на 16-ю строчку.