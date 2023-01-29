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Сегодня, 16:17

Первый тренер Миранчука считает, что его предел выше, чем выступления за «Торино»

Руслан Минаев
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Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Торино» Алексея Миранчука поделился мнением о будущем игрока.

«Впечатления от игры Леши в «Торино» более позитивные, чем от выступления в «Аталанте». Во-первых, потому что здесь ему больше доверяют, это очень важно. Во-вторых, со временем Леша стал более матерым, набрался опыта, освоился в итальянской среде — это тоже немаловажный фактор. Миранчук хорошо знает язык, он не первый год там играет, растет. Но самое главное — это доверие тренера.

Я думаю, точнее уверен, что нынешний уровень Миранчука — это еще не предел, он может стать еще сильнее. У Леши сейчас самый пик возраста, когда можно полностью проявить себя. Верю, что у него все получится», — цитирует Воронкова «РБ Спорт».

После матча 20-го тура серии А с «Эмполи» (2:2) получил высокие оценки от спортивных СМИ Италии.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 14 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
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 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
4
 Милан 19 11 5 3 35-24 38
5
 Лацио 19 11 4 4 35-15 37
6
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
12
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
13
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
14
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
16
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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38 тур
27.01 20:30
Болонья – Специя
 2 : 0
27.01 22:45
Лечче – Салернитана
 1 : 2
28.01 17:00
Эмполи – Торино
 2 : 2
28.01 20:00
Кремонезе – Интер
 1 : 2
28.01 22:45
Аталанта – Сампдория
 2 : 0
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 - : -
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 - : -
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
 - : -
29.01 22:45
Наполи – Рома
 - : -
30.01 22:45
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Лацио

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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