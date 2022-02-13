«Милан» победил «Сампдорию» и возглавил турнирную таблицу серии А

«Милан» одержал победу над «Сампдорией» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Единственный мяч в игре забил нападающий хозяев Рафаэл Леау.

Таким образом, «Милан» набрал 55 очков и возглавил турнирную таблицу серии А. «Сампдория» с 23 баллами осталась на 16-й позиции.