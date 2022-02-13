«Милан» победил «Сампдорию» и возглавил турнирную таблицу серии А
«Милан» обыграл «Сампдорию» и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии
«Милан» одержал победу над «Сампдорией» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Италии.
Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Единственный мяч в игре забил нападающий хозяев Рафаэл Леау.
Таким образом, «Милан» набрал 55 очков и возглавил турнирную таблицу серии А. «Сампдория» с 23 баллами осталась на 16-й позиции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|24
|16
|6
|2
|55-20
|54
|
2
|Наполи
|25
|16
|5
|4
|46-17
|53
|
3
|Милан
|24
|16
|4
|4
|49-26
|52
|
4
|Ювентус
|24
|13
|6
|5
|36-21
|45
|
5
|Аталанта
|23
|12
|7
|4
|45-28
|43
|
6
|Лацио
|25
|12
|6
|7
|52-39
|42
|
7
|Рома
|24
|12
|3
|9
|40-30
|39
|
8
|Фиорентина
|23
|11
|3
|9
|41-33
|36
|
9
|Верона
|24
|9
|6
|9
|43-40
|33
|
10
|Торино
|24
|9
|5
|10
|31-25
|32
|
11
|Эмполи
|24
|8
|6
|10
|37-47
|30
|
12
|Сассуоло
|24
|7
|8
|9
|39-42
|29
|
13
|Болонья
|24
|8
|4
|12
|29-40
|28
|
14
|Удинезе
|23
|6
|9
|8
|33-36
|27
|
15
|Специя
|24
|7
|5
|12
|26-44
|26
|
16
|Сампдория
|24
|6
|5
|13
|33-41
|23
|
17
|Венеция
|24
|5
|6
|13
|22-43
|21
|
18
|Кальяри
|24
|4
|8
|12
|24-45
|20
|
19
|Дженоа
|24
|1
|11
|12
|20-45
|14
|
20
|Салернитана
|23
|3
|3
|17
|16-55
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.02
|17:00
|
Лацио – Болонья
|3 : 0
|12.02
|20:00
|
Наполи – Интер
|1 : 1
|12.02
|22:45
|
Торино – Венеция
|1 : 2
|13.02
|14:30
|
Милан – Сампдория
|- : -
|13.02
|17:00
|
Верона – Удинезе
|- : -
|13.02
|17:00
|
Дженоа – Салернитана
|- : -
|13.02
|17:00
|
Эмполи – Кальяри
|- : -
|13.02
|20:00
|
Сассуоло – Рома
|- : -
|13.02
|22:45
|
Аталанта – Ювентус
|- : -
|14.02
|22:45
|
Специя – Фиорентина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|18
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|6
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|20
|1
|4
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|22
|1
|4
Новости