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Сегодня, 16:25

«Милан» победил «Сампдорию» и возглавил турнирную таблицу серии А

«Милан» обыграл «Сампдорию» и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии
Карен Саркисян
Корреспондент

«Милан» одержал победу над «Сампдорией» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Единственный мяч в игре забил нападающий хозяев Рафаэл Леау.

Таким образом, «Милан» набрал 55 очков и возглавил турнирную таблицу серии А. «Сампдория» с 23 баллами осталась на 16-й позиции.

Италия. Серия А. 25-й тур
13 февр, 14:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:0
Сампдория
Голы
Леан, 8 (1:0)
Милан
Меньян Калабрия Романьоли Томори Флоренци (Калюлю, 89 ) Беннасер (Крунич, 75 ) Тонали Леан (Ребич, 57 ) Диас (Кессье, 57 ) Мессиас (Салемакерс, 57 ) Жиру
Сампдория
Фальконе Мурру (Ауджелло, 53) Колли Маньяни Берешиньски Кандрева (Сабири, 85) Ринкон (Квальярелла, 73) Торсби (Экдаль, 53) Конти (Виейра, 53) Сенси Капуто
Предупреждения
Диас 19, Романьоли 26, Беннасер 60  -  Ринкон 10
Судьи
Киффи (Италия)

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
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Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
Футбол
ФК Милан
ФК Сампдория
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И В Н П +/- О
1
 Интер 24 16 6 2 55-20 54
2
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 25 12 6 7 52-39 42
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 24 9 5 10 31-25 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
13
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
14
 Удинезе 23 6 9 8 33-36 27
15
 Специя 24 7 5 12 26-44 26
16
 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
17
 Венеция 24 5 6 13 22-43 21
18
 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 23 3 3 17 16-55 11
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