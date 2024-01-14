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«Милан» — «Рома»: смотреть трансляцию матча итальянской серии А

«Милан» и «Рома» сыграют в 20-м туре серии А 14 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

«Милан» и «Рома» сыграют в матче 20-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 14 января.

Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, Италия. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Ключевые события матча чемпионата Италии будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Прямую видеотрансляцию встречи «Милан» — «Рома» покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Начало прямого эфира — 22.40 по московскому времени.

«Милан» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 39 очков. «Рома» имеет в своем активе 29 очков и располагаются на восьмом месте серии а.

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ФК Милан
ФК Рома
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Гол Фелипе Андерсона принес «Лацио» победу над «Лечче»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
5
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
6
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
7
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
8
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
9
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Верона 20 4 5 11 18-27 17
17
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
18
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
19
 Эмполи 20 3 4 13 11-35 13
20
 Салернитана 20 2 6 12 17-40 12
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13.01 17:00
Дженоа – Торино
 0 : 0
13.01 17:00
Наполи – Салернитана
 2 : 1
13.01 20:00
Верона – Эмполи
 2 : 1
13.01 22:45
Монца – Интер
 1 : 5
14.01 14:30
Лацио – Лечче
 1 : 0
14.01 17:00
Кальяри – Болонья
 - : -
14.01 20:00
Фиорентина – Удинезе
 - : -
14.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
15.01 22:45
Аталанта – Фрозиноне
 - : -
16.01 22:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 18
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 9
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

Интер

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 17 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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