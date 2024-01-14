«Болонья» проиграла «Кальяри» в серии А

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«Болонья» в гостях уступила «Кальяри» в матче 20-го тура итальянской серии А — 1:2.

Победу хозяевам принесли гол Андреа Петаньи (31-я минута) и автогол Рикардо Калафьори (69-я). Единственный мяч гостей на 24-й минуте забил Риккардо Орсолини.

«Болонья» (32 очка) занимает шестое место в серии А. Команда Тьягу Мотты упустила возможность подняться на четвертую строчку.

«Кальяри» (18) вышел на 16-е место в турнирной таблице.